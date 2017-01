De Cirkel doet beroep op college en raad Heemskerk om huisvestingsprobleem

HEEMSKERK - Het bestuur van de Stichting De Culturele Cirkel hoopt op zeer korte termijn tot met het Heemskerkse college en / of de gemeenteraad tot een concrete oplossing te komen wat betreft het huisvestingsprobleem. Anders staat de culturele instelling per 1 juli op straat. Dit schrijven Chris Jobse en Helma Wienen in een brief aan de raad en het college.

Door Guusje Tromp - 26-1-2017, 17:17 (Update 26-1-2017, 17:23)

Sinds de jaren ’90 is De Culturele Cirkel gehuisvest in het bewonerscomplex Harteheem, voor verstandelijk beperkten. ’Een belangrijk aspect van de...