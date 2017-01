’Door kou raak je mentaal gehard’

HEEMSKERK/CASTRICUM - In hartje winter zwemmen in zee, bergbeklimmen, kanoën, fietsen, wandelen; het moge duidelijk zijn dat Gerard Ridderhof een buitenmens is. Zijn missie: ook andere mensen het kantoor uit krijgen; de buitenlucht in.

Door Gwendelyn Luijk - 26-1-2017, 16:41 (Update 26-1-2017, 17:03)

„We hebben als maatschappij de werkelijkheid van buiten naar binnen verplaatst. We brengen onze dagen door achter een pc-, tv- of iPad-scherm. Maar natuurlijk is dat niet. De mens is een bewegingsdier”, zegt de Castricummer.

Met zijn bedrijf Goesting verzorgt hij teambuildingsdagen voor het bedrijfsleven. Het is daarbij de...