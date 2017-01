Publieksronde IJmonder van het Jaar spannend tot laatste minuut

IJMOND - De publieksronde in de IJmonder van het Jaar-verkiezing is tot de laatste minuut ongekend spannend gebleven. De laatste dag zijn er meer dan 1000 stemmen bij gekomen. Henk Kempers profiteert daar het beste van. De Uitgeester voetbalman is verrassend tot de finale doorgedrongen.

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 27-1-2017, 7:00 (Update 27-1-2017, 7:00)

De zes finalisten die op de verkiezingsavond op 6 februari in het Kennemer Theater in Beverwijk gaan uitmaken wie de IJmonder van het Jaar 2016 wordt, zijn daarmee bekend. Naast Henk Kempers zijn dat Jacky de Vries, Lia Heydenreich, Hiske Brouwer, Peter van den Bos en Piet van Zijl.

De andere namen waren geen verrassing meer. Voor Jacky de Vries uit Beverwijk waren eerder deze week al zoveel papieren stembiljetten binnengebracht door zijn ambassadeur Alex van Luijn dat de eerste finaleplek hem nauwelijks nog kon ontgaan. Omdat er ook veel online op de Beverwijker is gestemd, heeft hij als enige meer dan 1000 stemmen.

Het verschil tussen wel en geen finaleplek zit ’m deze verkiezing ook in de papieren stemmen. Marianne Stok uit IJmuiden heeft online de meeste stemmen gekregen, te weten 472. Omdat er geen enkel papieren stembiljet voor haar is ingeleverd, bleek dat toch niet genoeg. Zo zijn er voor Peter van den Bos uit Beverwijk en Lia Heydenreich uit Wijk aan Zee respectievelijk 522 en 576 papieren biljetten ingeleverd.

Ook Henk Kempers kreeg veel stemmen op papier, maar ook online. En dat leverde hem de derde finaleplek op, net voor Hiske Brouwer, de directeur van het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. In totaal is er bijna 7000 stemmen uitgebracht op onze zestien kandidaten.

Een jury zal op 6 februari de IJmonder van het Jaar 2016 kiezen uit de zes finalisten die op deze feestelijke avond in het Kennemer Theater door hun ambassadeurs worden voorgesteld.