Nieuw raadslid voor Uitgeest Lokaal

Foto PR Olivier Peek.

UITGEEST - Olivier Peek (31) wordt het nieuwe raadslid voor Uitgeest Lokaal. De opvolger van Serena Doeve is geboren in Limmen en verhuisde op zijn 23e naar Uitgeest.

Hij deed de hbo-studie ‘personeel en arbeid’, combineerde dit met werk in het bedrijfsleven en is nu adviseur in ‘human resource’. Op de partijsite zegt hij dat het dorp ’een aantal behoorlijke veranderingen’ staat te wachten. Inwoners moeten daarom ’inzicht krijgen in welke keuzes gemaakt moeten worden en wat de kosten en baten daarvan zijn’.

Doeve zat ruim een jaar in de raad. Ze heeft nu minder tijd wegens drukte in haar baan bij de Amerikaanse audiospecialist Bose. Daar is ze financieel analist voor Europa.