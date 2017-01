Stadsvisie tot 2040 voor Beverwijk

BEVERWIJK - De gemeente Beverwijk krijgt een nieuwe stadsvisie. Deze toekomstrichting voor de stad gaat tot 2040 lopen. Dat meldde wethouder Tim de Rudder dinsdag.

Door Annemiek Jansen - 25-1-2017, 16:39 (Update 25-1-2017, 16:39)

De visie ligt er nog niet. Er is eerst een analyse gemaakt van de oude visie die in 2003 is opgesteld. ,,Er is sindsdien veel veranderd. Zo is de Broekpolder af, de Wijkerbaan opgeknapt, er zijn toegangswegen bijgekomen, maar ook de nationale economie en de wereldpolitiek zijn veranderd’’, zegt De Rudder. ,,We keken toen echt naar de...