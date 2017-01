Interim gemeentesecretaris Ron Jeltema wil rust brengen in Heemskerks gemeentehuis

Foto Ronald Goedheer Ron Jeltema, interim gemeentesecretaris in Heemskerk.

HEEMSKERK - Naar eigen zeggen is hij de man om in korte tijd van een rapportcijfer ’vier’ een ’zeven’ te maken. ,,Daarna moet de organisatie zelf verder werken naar een acht, of misschien zelfs een negen’’, zegt Heemskerks interim gemeentesecretaris Ron Jeltema.

Door Friso Bos - 25-1-2017, 20:12 (Update 25-1-2017, 20:12)

Hij is nu twee weken aan het werk nadat het college van burgemeester en wethouders hem als interim gemeentesecretaris heeft geïnstalleerd. Jeltema moet het werk van gemeentesecretaris doen maar ook het externe onderzoek aansturen dat moet vaststellen wat er nu...