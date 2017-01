Lezers nemen het op voor ’hun krant’

Foto Annemiek Jansen Hartverwarmende reacties van lezers op vele tientallen ansichtkaarten.

IJMOND - ’Niets is zo waardevol als een goede regionale krant.’ Deze boodschap staat op het kaartje van Beverwijker Jaap Deij. ’Sterkte en blijf ageren’, schrijft hij erbij.

We krijgen dagelijks vele kaarten binnen op ons kantoor aan de Schans 33 in Beverwijk. Het aantal gaat al richting de honderd. Ook onze mailbak stroomt vol met e-mails waarin mensen hun steun uitspreken voor de regionale kranten.

Alle gestuurde en gebrachte ansichtkaarten gaan naar de directie van Holland Media Combinatie. Zover is het nog niet. De actie voor het behoud van sterke dagbladen in de regio gaat nog even door.

Verontrusting

De vele, voor de redactie hartverwarmende, reacties geven aan hoe groot de verontrusting is bij abonnees over de dreigende afslanking bij de regionale kranten. Deze ingrijpende reorganisatie - een kwart van de redactiefuncties verdwijnt - treft het Noordhollands Dagblad, IJmuider Courant, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander. Zij behoren tot Holland Media Combinatie, een dochter van Telegraaf Media Groep (TMG).

De kaarten komen overal vandaan. ’Groeten uit Beverwijk’ en ’Veel liefs uit Uitgeest’ sieren de voorkant, de vlag van Wijk aan Zee, de Hooglanders bij de Kruisberg in Heemskerk, maar ook oude foto’s van de Goede Raadkerk en het oude politiebureau en het gemeentehuis op de Breestraat in Beverwijk. Overzichten van Castricum, Velsen-Noord, Wijk aan Zee en vooral Uitgeest.

’Regioredactie moet blijven’, schrijft Jos Baltes achterop zijn kaartje met daarop afbeeldingen van de Uitgeester kerken, park De Hoop, Het Regthuys en boekhandel Schuijt. ’Controle, juist op het Uitgeester college (ijsbaan!!) is noodzakelijk! Geen copy van de Telegraaf, nooit!!’

Rob en Yvonne uit Wijk aan Zee: ’Plaatselijk nieuws is voor ons de belangrijkste nieuwsbron van deze krant.’

Voor diverse lezers hoort de krant bij het ochtendritueel. Een ritueel dat ze niet willen missen. ’Dagelijks geluksmoment koffie + de krant’, schrijft een 74-jarige lezeres. Voor Ton en Ria van Oevelen uit Heemskerk is dat een goed begin van de dag. En Marianne van Wijngaarden in Beverwijk kan ’m geen dag missen.

Getrouwd

Veel trouwe abonnees hebben een kaartje gestuurd. ’We hebben de krant al sinds 1980 en willen graag het streeknieuws behouden. Dit is mijn krant’, schrijven Johan en Nieske Schoo. ’52 jaar getrouwd en al 52 jaar het Noordhollands Dagblad. Geen krant? Ondenkbaar! Want uw krant is onmisbaar!’, melden Piet en Ria Veldhuijs uit Heemskerk.

Kees en Corry Baijense zijn al 55 jaar getrouwd met de krant en Wim Witvoet uit Beverwijk leest de krant al 60 jaar, evenals Wim en Annie Vrenegoor.

Onze lezers zijn van alle leeftijden. ’Dag redactie, ook ik kan deze krant niet missen’, schrijft de 16-jarige Robin Hillebrand. ’Eens per jaar gebruik ik de economische artikelen voor een economieverslag.’

Sommige lezers melden ook geen abonnement meer te willen zonder regionaal nieuws. ’Wij hebben heel bewust gekozen voor een regionale krant. Als dat zou verdwijnen, hoef ik geen krant meer. Landelijk nieuws zie je op tv, maar nieuws uit regio Beverwijk niet. Aub laat dit niet verdwijnen’, schrijft een lezer.

Vriend

De boodschappen zijn soms heel persoonlijk; de krant wordt gezien als een goede vriend. Franka schrijft: ’Ik kijk naar je uit. Ik word wijs van je. Ik geniet van je verhalen... Ik blijf betrokken door jou... Ik wil je niet kwijt!’ En Willem Verhoog uit Wijk aan Zee: ’Lieve krant. Ga asjeblieft niet weg. Ik mis je regionale nieuws nu al. Ik zal je altijd blijven steunen. Maar blijf. Liefs.’

Kaarten voor #ditismijnkrant zijn nog steeds van harte welkom. Stuur je kaartje, dat mag met een persoonlijke steunbetuiging, naar: Dagblad Kennemerland, Schans 33, 1941 JP in Beverwijk.