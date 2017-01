Gemeente Beverwijk draait de duimschroeven aan bij St. Eloy over Goede Raadkerk

BEVERWIJK - De gemeente Beverwijk heeft de duimschroeven aangedraaid bij parochie St. Eloy. De eigenaar van de gesloten Goede Raadkerk moet een uitgebreide reeks maatregelen treffen om het gebouw tegen verder verval te beschermen. Zo niet, dan dient St. Eloy maximaal 200.000 euro aan dwangsommen te betalen.

Door Bart Vuijk b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl - 26-1-2017, 18:00 (Update 26-1-2017, 18:00)

Dat is de parochie meegedeeld per aangetekende brief van b en w. Een jaar geleden kondigde de gemeente al drie dwangsommen aan, om St. Eloy te dwingen het gebouw beter te onderhouden.

De Goede Raadkerk, nu...