Ziekenhuizen samen tegen borstkanker

Foto Heleen Vink Het team van de borstklinieken in Den Helder, Alkmaar en Beverwijk.

BEVERWIJK - Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de ziekenhuizen van Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder en Alkmaar gaan nauw samenwerken op het gebied van borstkankerzorg.

Door Van onze Verslaggever - 25-1-2017, 21:00 (Update 25-1-2017, 21:00)

In alledrie de ziekenhuizen is straks een speciale kliniek voor mensen met borstkanker of de verdenking van borstkanker.

In Beverwijk was die er al. Sinds november 2016 heeft Alkmaar ook zo’n kliniek en in Den Helder is de kliniek bijna gereed.

Afgelopen dinsdag beklonken de raden van bestuur van de ziekenhuizen de samenwerking tijdens een bijeenkomst met...