Man uit Vijfhuizen betrapt met wietteelt-apparatuur en wapenonderdelen

BEVERWIJK - Een 38-jarige man uit Vijfhuizen is dinsdagochtend aangehouden in Beverwijk. Politieagenten vonden wapenonderdelen en wietteeltapparatuur in zijn auto, bij een latere zoektocht in twee panden werden nog meer wapens en onderdelen gevonden.

Rond 10.10 uur controleerde de politie het kenteken van een personenauto die op de Laan van Broekpolder in Beverwijk reed. De eigenaar was bekend bij de politie in verband met hennepteelt. De auto werd naar de Ringvaartweg in Beverwijk gedirigeeerd, waar de bestuurder geen rijbewijs bij zich bleek te hebben en ook geen legitimatie.

De agenten besloten de licht naar hennep ruikende auto te doorzoeken en vonden toen onderdelen van vuurwapens, koolstoffilters en isolatiemateriaal. De bestuurder bleek bovendien een groot geldbedrag bij zich te hebben.

In verband met de vondst in de auto besloot de politie twee panden te controleren, hier werden wapens en onderdelen van wapens aangetroffen. De wapens en onderdelen zijn in beslag genomen, de man uit Vijfhuizen is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.