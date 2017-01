Ondernemers in Beverwijks centrum vinden elkaar ook digitaal

Foto Heleen Vink De ondertekenaars op een rij, vlnr: Farzad Ghaus van Stad en Co, politieteamchef Hakan Senyürek, burgemeester Freek Ossel, Paul Veldt van Patisserie Leek en adviseur externe veiligheid Hans de Vries van de VRK. Een feestelijk momentje na de ondertekening, waarbij Veldt uiteraard de taart aansnijdt.

BEVERWIJK - Stel, een notoire winkeldief is in het Beverwijks centrum gesignaleerd. De ondernemers kunnen elkaar met een druk op de knop op de hoogte brengen, via hun eigen, gesloten systeem. ,,Het werkt een beetje zoals Facebook’’, legt Farzad Ghaus van Stad en Co uit.

Door Annemiek Jansen - 25-1-2017, 7:00 (Update 25-1-2017, 7:00)

Het bureau Stad en Co is aangetrokken om een veilig en schoon klimaat te creëren in het centrum van Beverwijk. Dat wordt gedaan met het programma Compaan waarbij diverse partners in het centrum samenwerken, te weten ondernemers,...