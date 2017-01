Poging tot zware mishandeling tijdens uitgaan in Beverwijk

Foto: ANP

BEVERWIJK - Afgelopen weekend heeft er een poging tot zware mishandeling plaatsgevonden in een uitgaansgelegenheid op de Koningstraat in Beverwijk. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag.

Door Internetredactie - 24-1-2017, 22:41 (Update 24-1-2017, 22:41)

De politie is op zoek naar de daders en vraagt via Facebook de hulp van het aanwezige publiek, dat op dat moment in grote getale aanwezig was.