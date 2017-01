Jacky de Vries gaat aan kop in IJmonder van het Jaar-verkiezing

IJMOND - Traditiegetrouw worden de laatste dagen weer stapels stembiljetten bij de redactie bezorgd. Bijna 1000 stemmen, naar een totaal van 5700 stemmen.

Het leeuwendeel, 718 stemmen, was afkomstig van Alex van Luijn voor zijn kandidaat Jacky de Vries. Met meer dan 1000 stemmen kan de Beverwijker die iedereen een podium biedt, de finale niet meer ontgaan. Hij heeft twee keer zoveel stemmen als Lia Heydenreich uit Wijk aan Zee.

Er heeft zich een nieuwe kandidaat bij de eerste zes gemeld. Voor Hiske Brouwer, de Uitgeestse die directeur is van het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden, zijn 103 stemmen binnengebracht. Zij heeft daarmee bijna 500 stemmen. Dat is ten koste gegaan van Whera Does. Piet van Zijl, Peter van den Bos en Marianne Stok maken de top zes compleet. Al hijgt Henk Kempers waar deze week 97 stemmen voor zijn ingeleverd, in hun nek. Hij heeft 50 stemmen minder.

Stemmen kan alleen woensdag nog, tot middernacht. Online op deze site, klik op de IJmonder van het Jaar-button.