Inbrekers uit Heemskerk en Amstelveen aangehouden in Hoofddorp

HOOFDDORPAMSTELVEEN - De politie heeft dinsdagochtend twee mannen aangehouden met inbrekersgereedschap in Hoofddorp. Het gaat om een man van 24 uit Amstelveen en één van 22 uit Heemskerk.

Rond half drie zag de politie een personenauto met hoge snelheid over de kruising Skagerrak en het Engelsholm in Hoofddorp. Bij controle bleek dat de auto in verband kon worden gebracht met woninginbraak en diefstal van auto’s.

De inzittenden parkeerden hun auto vervolgens achter de Kolsholm, waar de inzittenden uitstapten. Toen de verdachten in de buurt politie zagen, liepen zij terug naar hun auto en vertrokken.

De politie zette de auto aan de kant. Bij controle bleken de verdachte inbrekersgereedschap bij zich te hebben. De mannen zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Het gereedschap is in beslag genomen.