Depressie-foto’s op ’Stel je niet zo aan’ intiemer dan naaktfoto’s

foto Ronald Goedheer Fotografe Elena Nicolaas (r) bekijkt de foto-expositie.

BEVERWIJK - Ze zijn in veel opzichten intiemer dan naaktfoto’s.

Door Bart Vuijk - 23-1-2017, 22:18 (Update 23-1-2017, 22:45)

Fotografe Elena Nicolaas heeft een expositie samengesteld met foto’s van vier depressieve modellen, met hun donkerste fantasieën verbeeld. Sinds maandagavond hangen ze in de Grote Kerk in Beverwijk.

De foto’s maken zeer aanschouwelijk hoe het is om met een depressie te leven. De modellen Jessica, Nadia, Marianne en Kim lieten zich eerst door Elena Nicolaas interviewen. Ze vertelden hun donkerste gedachten. De vraag die een van de vier bezig hield, is hoe het zou zijn om voor een trein te springen, bij voorbeeld. Elena zette het model op de uiterste rand van het perron van station Beverwijk. De dreiging van een zelfmoord hangt in elke hoek van de foto.

Een van de andere modellen beschrijft hoe zij de buitenwereld een leuk gezicht laat zien, terwijl het binnen in haar stormt, bliksemt en dondert. Op de foto is haar gezicht doormidden. De ene helft verbeeldt de donkerte, de andere het licht.

Model Marianne von Dobschütz legde Elena uit hoe zij voortdurend wordt belaagd door een duiveltje die haar alleen maar negatieve gedachten influistert. Een man werd in een pikzwart pak gestoken, met een masker over zijn gezicht. Op de foto kruipt hij bijna in het oor van Marianne, die daar heel verdrietig van wordt.

Marianne is trots op de tentoonstelling, waar zij op vijf foto’s wordt verbeeld met haar duistere gedachtenwereld. ,,Ik heb er wel lang over nagedacht of ik het zou doen. Maar ik vind het erg mooi, zoals ze het heeft gedaan. De foto’s laten zien hoe ik ben, ze laten de pijn zien.” Het model is van plan meer van zichzelf te laten zien, om steun te te geven aan anderen die aan een depressie lijden. Ze denkt aan filmpjes op een YouTube-kanaal.

In een film, voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling, laat Elena Nicolaas zien hoe de foto’s tot stand zijn gekomen. Ook ondervraagt ze de modellen. Precies 112 mensen waren naar de Grote Kerk gekomen om de expositie te zien.

Twee jongerenwerkers van 0251, William en Marco, hebben het project van Elena Nicolaas vanaf het begin begeleid. William vertelde hoe hij Elena al op veertienjarige leeftijd leerde kennen. ,,Een echte spring in het veld.” De vrolijkheid was een paar jaar later vanwege de depressie, waarin het meisje verzeild was geraakt. Haar toestand werd door haar omgeving niet begrepen. ’Stel je niet zo aan’, hoorde ze steeds, dat is ook de naam van de tentoonstelling.