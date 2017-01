Wijkplatform blij met maatregelen

IJMUIDEN - Wijkplatform IJmuiden-Noord is zeer tevreden over de maatregelen die Tata Steel gaat nemen om de geluidsoverlast bij overslagbedrijf Velserkom - bij de pont over het Noordzeekanaal - verder terug te dringen.

Door Pieter van Hovep.van.hove@hollandmediacombinatie.nl - 23-1-2017, 19:31 (Update 23-1-2017, 19:31)

Johan Zwakman namens het wijkplatform: ,,Ik weet dat dergelijke gedachten al een paar jaar geleden zijn gelanceerd tijdens een bijeenkomst voor gepensioneerde medewerkers van het staalbedrijf. Inhoudelijk ken ik deze plannen nog niet.”

De geluidsafname is het gevolg van de bouw van een overslaghaven. Die is speciaal bestemd voor schroot...