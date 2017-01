Podium Bakkerij in zwaar weer

Archieffoto Ronald Goedheer De opening van de nieuwe zaal van De Bakkerij in oktober 2015.

CASTRICUM - Het heeft er even om gespannen, maar cultureel poppodium De Bakkerij in Castricum blijft voorlopig open. Hoe lang, is niet zeker. In elk geval tot en met februari.

Door Koen van Eijk - 24-1-2017, 6:30 (Update 24-1-2017, 6:30)

Dat zegt voorzitter Mathijs de Bont van de Vereniging Vrienden van De Bakkerij, de bestuursorganisatie van het vermaarde poppodium aan de Dorpsstraat.

In december zag er het er slecht uit voor De Bakkerij. In een nieuwsbrief aan de leden stond vermeld dat ’als er niet snel verandering komt in de financiële situatie, de...