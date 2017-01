Dagblad Kennemerland eist helderheid over inzet brandweer Beverwijk

Archieffoto Inzet van de brandweer bij een groot incident in Beverwijk

BEVERWIJK - Dagblad Kennemerland heeft via een WOB-verzoek aan bestuur en directie van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) helderheid geëist over de mogelijke inzet van te weinig bluspersoneel op brandweerwagens. Verplicht is zes man op één tankautospuit, de indruk heerst dat dit er regelmatig minder zijn.

Door Bart Vuijk - 24-1-2017, 7:00 (Update 24-1-2017, 7:00)

Deze indruk heeft de krant opgedaan na gesprekken met diverse bronnen, onder wie brandweerlieden van de IJmondse korpsen. ,,Wij hebben de indruk dat zeer regelmatig vijf man of nog minder op een brandweerwagen zitten, omdat de VRK de...