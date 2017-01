’Situatie bij Odin’59 altijd veilig geweest’

HEEMSKERK - Of het bestuur van Odin’59 erg geschrokken was toen zij hoorde over een mogelijk moordplan op de parkeerplaats? ,,Tja, het is toch geen alledaags bericht. Maar we willen benadrukken dat de politie er heel goed bovenop heeft gezeten en ervoor heeft gezorgd dat de situatie bij ons altijd zeer veilig is gebleven. Het was in elk geval niet tegen de vereniging zelf gericht, maar eerder tegen een persoon’’, vertelt bestuurslid Louis de Bruijne.

Door Guusje Tromp - 22-1-2017, 21:38 (Update 22-1-2017, 22:17)

Bij Odin’59 hangt een oproep. De politie...