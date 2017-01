Vrouw bekneld nadat ze met auto tegen gebouw rijdt

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

BEVERWIJK - Op de Pelikaanhof in Beverwijk is zondagavond een vrouw met haar auto tegen een gebouw gereden. De schade is groot.

De vrouw raakte door de aanrijding bekneld in haar auto en moest door de hulpdiensten worden bevrijd.

Over de aard van haar verwondingen is nog niks bekend, het slachtoffer wordt momenteel ter plaatse in een ambulance behandeld.