Lichiesavond: ’Van zo dichtbij zie je ze nooit’

Foto Ronald Goedheer Vijftig kleurrijke trekkers bij elkaar. Dat is een foto waard.

BEVERWIJK - Een vrachtwagen minus vracht is een trekker. En vijftig van die trekkers stonden afgelopen zaterdag geparkeerd op de Ringvaartweg bij de Beverwijkse Bazaar. Ter gelegenheid van de Lichiesavond, een initiatief van de Stichting Globe Truckers.

Door Frenk Klein Arfman - 22-1-2017, 19:02 (Update 22-1-2017, 19:02)

Organisator Don de Wilde streeft twee doelen na met het evenement. ,,We vieren dat onze stichting tien jaar bestaat en hopen tegelijk wat geld in te zamelen voor de Truckrun waar we jaarlijks aan deelnemen met onze trekkers.’’ Tijdens die Truckrun mogen mensen met een...