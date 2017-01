’Motörhead is echt een manier van leven’

Ronald Goedheer Organisatoren Manfred Zadelhof en Rob de Groot genieten.

HEEMSKERK - De één draagt een spijkerjasje met daarop het Motörhead-logo, de ander heeft het symbool zelfs op zijn lichaam getatoeëerd. De liefde voor de Britse metalband en zijn in 2015 overleden frontman Ian ‘Lemmy’ Kilmister gaat voor veel fans verder dan alleen de muziek. Dat bleek zaterdag tijdens het eerste Dutch Lemmy Memorial in de Nozem & de Non in Heemskerk.

Door Milo Lambers - 22-1-2017, 18:24 (Update 22-1-2017, 18:27)

‘We are Snaggletööth and we play Motörhead. We’re going to kick your ass!’, bromt Lemmy-lookalike Lloyd Koolen tegen de uitverkochte...