OM: ’liquidatieplan bij Heemskerkse voetbalclub’

Foto: ANP

HEEMSKERK - Het openbaar ministerie verdenkt een groepje Amsterdammers van het plannen van een moord op 6 oktober vorig jaar bij de Heemskerkse voetbalclub Odin’59. Dit meldt het Parool op basis van een zitting afgelopen woensdag in de Amsterdamse rechtbank.

Door Guusje Tromp - 21-1-2017, 14:49 (Update 21-1-2017, 15:34)

De recherche had een tip gekregen dat Gideon G. (27) iemand wilde liquideren met als locatie een voetbalvereniging. In een afgeluisterd gesprek vertelde wapenhandelaar Willy F. (27) aan G. ’alles te zullen doen’. ,,Ik doe alles. Ik rijd. Ik schiet. Ik doe alles.’’

G. werd volgens de krant niet veel later bij Odin’59 gezien. Vier dagen later werd in de buurt een gestolen BMW aangetroffen. In de auto lagen drie petflessen met brandstof. De politie denkt dat de BMW als vluchtauto had moeten dienen. En de brandstof zou bedoeld zijn om de auto daarna in de brand te steken. De politie heeft de auto laten wegslepen.

Op 6 oktober reden G. en Rigjendrig L. (21), bewapend met een pistool, naar Heemskerk. Een arrestatieteam pakte de twee op. Het Parool schrijft dat volgens het OM een liquidatie is voorkomen. Maar volgens de advocaten van de Amsterdammers is dit volkomen speculatief. Mede omdat het OM na drie maanden nog geen naam van een mogelijk slachtoffer noemt, vroegen de advocaten hun cliënten vrij te laten.

De rechtbank ging hier niet in mee: de twee blijven in de cel. Maar niet vanwege het mogelijke liquidatieplan; hiervoor ziet de rechter te weinig onderbouwing. Het OM zou inmiddels wel een naam hebben van het doelwit, maar heeft de rechtbank hierover nog geen informatie verstrekt. De verdachten blijven vastzitten vanwege het pistool met zware munitie.

Volgens het Parool komen G. en L. uit de kringen van de voormalige bende en rapformatie Green Gang. Meerdere leden zijn beschuldigd van (pogingen tot) moorden.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 12 april.