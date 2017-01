Informatieavond ’Baas in eigen behandeling’

BEVEWIJK - Wat te doen als de dokter je niet meer beter kan maken? Wat betekent een niet reanimeren-verklaring bij opname? Hoe zit het met euthanasie en wat is er thuis of in een hospice mogelijk?

Door Van onze verslaggeefster - 21-1-2017, 11:00 (Update 21-1-2017, 11:10)

Deze en nog veel meer vragen komen aan bod op een informatieavond voor patiënten en belangstellenden op woensdag 1 februari van 19 tot 21 uur in het restaurant van het Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13. Verschillende professionals vertellen hoe je als patiënt de regie kan houden in de laatste levensfase. Gastsprekers zijn onder meer longarts Chris Rikers, internist oncoloog Anniek Goossens en huisarts Marieke van Schie. Ook de coördinator van het hospice is aanwezig, evenals een oncologieverpleegkundige in de thuiszorg. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het formulier op de website of telefonisch bij het patiëntenservicebureau: (0251) 265111. De toegang is gratis.