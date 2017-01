Geesterhage: droom die waarheid is geworden

Foto Heleen Vink Ton Kenter bij de entree van Geesterhage.

CASTRICUM - Zoveel mogelijk van het maatschappelijke en culturele in Castricum onder één dak, dat was de droom van Ton Kenter (78). Uiteindelijk is die verwezenlijkt: het net geopende complex Geesterhage vlakbij het gemeentehuis. Zo is daar op 11 en 12 maart de Culturele Manifestatie.

Door Ton de Lange - 20-1-2017, 20:51 (Update 20-1-2017, 20:51)

Het vergde vele jaren van geduld en doorzettingsvermogen. „In 2010, tijdens de economische crisis, haakten in het eerste plan drie belangrijke partijen af.” Dat waren Viva Zorggroep, Odion en Kennemer Wonen. „Je denkt eerst ’verkoop die tent...