Breestraatbomen verplant naar de Broekpolder

Ronald Goedheer

BEVERWIJK - Wethouder Jaqueline Dorenbos heeft vrijdag, met hulp van buurtbewoners Peter Joosen een bijzondere linde geplant in de Stan Kentonlaan in de Broekpolder.

De boom heeft de afgelopen vijftien jaar op de Breestraat gestaan. In de nieuwe grond zal de boom waarschijnlijk beter aarden dan in de winkelstraat. Er komen in de laan achttien lindes, allemaal uit de Breestraat. Met de verplanting komt de gemeente tegemoet aan de wens van Broekpolderbewoners, die graag meer bomen willen in de wijk.