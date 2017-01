Veel vraagtekens over brandweer Brandwijk

BEVERWIJK - De fractie van Gemeentebelangen zit met steeds grotere vraagtekens over de inzet van de brandweer in Beverwijk. De partij vermoedt dat er wordt getornd aan de veiligheid in de stad, om bezuinigingsdoelen te halen.

Door Bart Vuijk - 21-1-2017, 7:00 (Update 21-1-2017, 7:25)

Regelmatig krijgt de brandweer de wagens niet vol, als er om een acute inzet wordt gevraagd. Steeds minder vrijwilligers blijken bereid om hun huis uit te komen om zich bij een brandmelding naar de kazerne te spoeden, sinds de regeling voor vast piket is afgeschaft.

