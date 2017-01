Bisschop wil Goede Raadkerk Beverwijk niet verkopen

Ronald Goedheer

BEVERWIJK - In zijn pogingen om de Goede Raadkerk in Beverwijk voor het nageslacht te behouden, heeft actievoerder Alex van Luijn twee opvallende dingen gedaan. Hij heeft zelf een bod op de leegstaande kerk uitgebracht, en hij heeft een poging ondernomen om in het bestuur van parochie St. Eloy te komen.

Door Bart Vuijk - 21-1-2017, 7:00 (Update 21-1-2017, 7:26)

Beide acties zijn op koude grond gevallen. Het bestuur van St. Eloy, dat twee vacatures heeft, weigert Van Luijn op basis van zijn curriculum vitae als medebestuurslid te benoemen. En het...