Ansichtkaarten van lezers Dagblad Kennemerland stromen binnen

Heleen Vink Dit Is Mijn Krant! kaarten

BEVERWIJK - Al veel lezers hebben gehoor gegeven aan onze oproep om een steunbetuiging te sturen naar deze krant, waar een kwart van de redactionele banen op het spel staat. Ansichtkaarten met steunbetuigingen stromen binnen. Lezers willen hun krant niet missen, zoveel is duidelijk.

Door Van onze verslaggeefster - 19-1-2017, 19:17 (Update 19-1-2017, 19:17)

De een leest hem het liefst ’s ochtends in de bed, de ander zit geregeld anderhalf uur te lezen aan de ontbijttafel. Bep de Bruijn schrijft: ’Vanaf 1968 woon ik in Heemskerk en lees ik deze krant. Ik zou graag deze krant willen blijven lezen.’ De heer of mevrouw Kee steunt onze actie ook: ’Redactie, ik ben 101 jaar en lees nog elke dag de krant.’

Yvonne Verdonk maakte een voorpagina na. ’Door in te zetten op minder regionale journalistiek zal de krant de functie van controlerend orgaan voor de lokale politiek verliezen. Dat deze krant onmisbaar is als informatievoorziener over alles wat er in onze omgeving gebeurt, staat voor mij buiten kijf.’

Ook laten weten wat de krant voor u betekent? Een kaartje sturen kan naar Schans 33, 1941 JP Beverwijk of mail: redactie.ken@nhd.nl.