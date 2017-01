Pilot woonfraude van start in Beverwijk

BEVERWIJK - Woonfraude, jeugdoverlast en de veiligheid in centrumstraten zoals de Zeestraat en de Kloosterstraat. Dat zijn drie van de zes onderwerpen waar de gemeente Beverwijk dit jaar het accent op legt in het uitvoeringsplan veiligheid.

In Beverwijk wordt een pilot woonfraude gestart, afgekeken van de gemeente Den Helder. ,,We kijken of mensen op de juiste adressen wonen. Of dat het adressen zijn voor andere frontjes’’, legt burgemeester Freek Ossel uit. Hij doelt daarmee op zaken als drugs, prostitutie of wel gewoon uitkeringsfraude.

Op hoofdlijn krijgen dezelfde thema’s prioriteit als vorig jaar. Te denken valt aan veilig wonen en veilig ondernemen. Het accent komt wel te liggen bij preventie op het gebied van inbraak, in samenwerking met de politie. ,,Bijvoorbeeld in december waren er meer dan twintig inbraken. Dat is echt een piek. Het is een vakantiemaand, mensen zijn minder scherp, maar we willen voorkomen dat ze de achterdeur vergeten dicht te doen.’’

Brandgevaar

Een ander accent wordt er gelegd op illegale hennep, in relatie met brandgevaar. ,,In onze sanctiebeleid zetten we daar extra op in door snellere boetes op te leggen en panden tijdelijk te sluiten. Dat is ook van belang om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. We weten dat landelijk 1 op de 50 branden veroorzaakt worden door dit soort plantages.’’

Het veiligheidsgevoel gekoppeld aan de leefbaarheid is een onderwerp waar Beverwijk ook op in wil zetten. Dat gaat dan met name over het centrum, en aanpalende straten waarover klachten zijn geweest. Dat het allemaal straten zijn met een coffeeshop - Zeestraat, kop Koningstraat en Kloosterstraat - is volgens Ossel toevallig. ,,Al hebben de coffeeshops wel onze aandacht.’’

In het lijstje met zes accenten staat ook nog jeugdoverlast. Dat stijgt, al prijst Ossel zich gelukkig dat Beverwijk geen jeugdbendes kent. De overlast heeft een relatie met drank- en drugsgebruik. ,,Het is lastig in beeld te brengen; we zouden meer moeten weten.’’

Het laatste accent ligt op de veiligheidsagenda voor de IJmond. ,,Daar gaan we dit jaar echt werk van maken.’’ Dat houdt in bijvoorbeeld meer samenwerken op bepaalde gebieden zoals bij verwarde personen. ,,Als iemand van plek x in de ene gemeente naar plek y in de andere gemeente gaat, dan raken we zo iemand kwijt. Als we dat naar het niveau van de IJmond kunnen trekken, dan blijft iemand in beeld en kunnen we afspraken maken over zorg en hulp. En we willen meer gebruikmaken van elkaars kracht. Maak er bijvoorbeeld gebruik van als Velsen naar de VRK gaat. Dat verstevigt je samenwerking. Ik geloof daar heilig in.’’