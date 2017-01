’Mag ik van jou uit de categorie mislukte pogingen...’

HEEMSKERK - Henk Tijbosch heeft een ludiek Heemskerks kwartetspel gemaakt. ,,Het is uit baldadigheid ontstaan, naar aanleiding van in onze ogen onnodige onderzoek naar de mogelijkheid voor een theater in het gemeentehuis. In Heemskerk zijn al veel locaties te vinden voor culturele activiteiten. In het spel van 32 kaarten zijn niet eens alle mogelijkheden opgenomen.’’

19-1-2017

Toch schuilt er achter het spel een serieuze boodschap.

,,Joost Nuissl, voormalig directeur van het theater De Kleine Komedie, vertelde onlangs op de radio over het theateroverschot: 200, en allemaal hebben ze moeite om hun broek op te houden. Die man heeft 40 jaar ervaring. Nodig hem uit en laat je voorlichten, in plaats van een onderzoek van 25.000 euro uit te laten voeren. Voor dat bedrag moet je toch een bestaande locatie in kunnen richten voor films. En voor theater is er bijvoorbeeld het Apostolisch Gemeenschap. En wat te denken van de regio? Binnen een straal van één km zijn vier kant-en-klare oplossingen. Kwartet!’’