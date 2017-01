Namen finalisten IJmonder van het Jaar nog ongewijzigd

BEVERWIJK - Er wordt nog steeds druk gestemd in de IJmonder van het Jaar-verkiezing. De teller van het aantal stemmen loopt richting de 5000. Maar de namen van de eerste zes finalisten zijn ongewijzigd.

Door Annemiek Jansen - 20-1-2017, 7:00 (Update 20-1-2017, 7:00)

Stem hier op jouw IJmonder van het Jaar 2016

Je kunt hier stemmen voor IJmonder van het Jaar 2016.

Alleen het aantal stemmen per kandidaat is veranderd. Zo heeft Lia Heydenreich, met dank aan haar actieve ambassadeur en dochter Monique, inmiddels 500 stemmen. Daarvan kwam meer dan 400 stemmen voor de Wijk aan Zeese organisator binnen via een papieren stembiljet.

Die tactiek hanteert ook de ambassadeur van Peter van den Bos. Gerard Spanjaard leverde flink wat stemmen binnen, waardoor de man van het kerstdiner voor ouderen inmiddels ruim 450 stemmen heeft. Na hem delen ADO’20-man Piet van Zijl en Marianne Stok van de voedselpakketten het aantal stemmen. Al is het verschil met de nummer twee klein.

Jacky de Vries uit Beverwijk en Whera Does uit IJmuiden hebben ieder bijna 400 stemmen. Het verschil met de directeur van het Pieter Vermeulen Museum, Hiske Brouwer uit Uitgeest, is er nog steeds, maar wordt kleiner.

En ook Nelie Groen, Henk Kempers, Elly Durge en Paula Blom rukken op. Er kan in deze laatste week nog van alles gebeuren. Heb je je stem nog niet uitgebracht, en wil je ook stemmen? Dat kan. Ga naar onze website: www.nhd.nl/kennemerland. Je vindt het stembiljet onder de button IJmonder van het Jaar. Stemmen kan tot 26 januari.