De krant is iets om te koesteren

Op Oudejaarsdag 2016 heeft de mededeling over de ontslagronde bij de redacties van de regionale bladen van Holland Media Combinatie grote impact gehad. Uiteraard was er ook schrik bij de gemeente Velsen waarvan ik burgemeester mag zijn. Dat is de reden waarom ik meen deze brief te moeten schrijven.

Velsenaren zijn zeer betrokken bij hun gemeente. Dat is het eerste wat mij opviel toen ik vorig jaar het ambt van burgemeester aanvaardde. De onderlinge band op sportief en cultureel gebied en bij het verenigingsleven is hecht en opmerkelijk. Ook hebben we als gemeente een goede band met de industrie, visserij en midden- en kleinbedrijf. Onze ’eigen’ dagblad speelt daarbij een cruciale rol.

Het is heel belangrijk dat in onze gemeente wordt gewerkt door lokale, professionele journalisten, die niet alleen werken als ’waakhond van onze democratie’ maar tevens zijn betrokken bij lokale gebeurtenissen en activiteiten. De krant maakt het mogelijk om het plaatselijke nieuws met elkaar te delen en er een opinie over te vormen: een platform om te delen wat er in Velsen leeft en speelt. Het regionale dagblad is de thermometer in de samenleving. Dit is van belang, niet alleen voor het gemeentebestuur, maar ook voor de inwoners van Velsen. Nogmaals, het is een aanspreek- en verzamelpunt en biedt daarbij een onafhankelijk en kritisch podium voor de publieke opinie. Iets waar we misschien als bestuurders niet altijd even blij mee zijn maar wel iets dat ons, in het gemeentehuis, scherp houdt!

Om dit integer te kunnen blijven doen moet de journalistieke kwaliteit van de krant worden gewaarborgd en moet de afstand tot de inwoners klein zijn. Een kantoor of redactie in onze samenleving is daarbij essentieel.

De regionale bladen van Holland Media Combinatie hebben bestaansrecht. Ik roep de ’decisionmakers’ bij de werkmaatschappij van de Telegraaf Media Groep dan ook op om dit recht te respecteren. Zorg er voor dat de ingrijpende maatregelen die zijn afgekondigd niet tot gevolg hebben dat ’ons’ plaatselijke dagblad wordt gemarginaliseerd. Het regionaal dagblad is een essentiële verbinder in onze samenleving.

Frank Dales

burgemeester van Velsen