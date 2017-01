Verloskundige Marian de Bie stopt na ’heel leuke thuisbevalling’

Foto Heleen Vink Verloskundige Marian de Bie is met pensioen.

BEVERWIJK - „Onze steun en toeverlaat. Ze was de spil van de praktijk.” Ellen Greve, al 34 jaar assistente bij Verloskundigepraktijk Beverwijk lacht Marian de Bie toe. Na bijna veertig jaar is de verloskundige met pensioen. „30 december was mijn laatste dag en heb ik nog een heel leuke bevalling thuis gedaan. Een mooie afsluiting.”

Door Heleen Vink - 20-1-2017, 7:00 (Update 20-1-2017, 7:00)

Als dochter van een Beverwijkse aannemer zit het ondernemerschap haar in het bloed. „Ik wilde graag én zelfstandig werken én in de zorg.”

Omdat een medische opleiding haar...