Bromfietser moet hasj en boksbeugel inleveren na middelvinger naar agenten

BEVERWIJK - Een 22-jarige man uit Heemskerk is woensdagavond aangehouden in Beverwijk. Hij werd aan de kant gezet nadat hij zijn middelvinger had opgestoken naar twee agenten en bleek een boksbeugel en hasj bij zich te hebben.

Omstreeks 20.00 uur fietsten twee politiebikers over de Beatrixlaan in Beverwijk. De Heemskerker kwam aanrijden en stak in het voorbijgaan zijn middelvinger op naar de agenten. De bikers waarschuwden twee collega-bikers die de bromfietser even verderop tegen konden houden. „Aanvankelijk gaf hij aan nergens van te weten, even later bood hij met een ongepast lachje zijn excuses aan”, aldus de politie.

De politiebikers hielden de man aan wegens belediging en bij zijn fouillering vonden ze een kleine hoeveelheid hasj en een boksbeugel. Dat leverde hem ook nog eens een proces-verbaal op voor verboden wapenbezit.