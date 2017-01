Avondje cultuur in Raad Heemskerk

HEEMSKERK - Wethouder Aad Schoorl gaat de gemeenteraad van Heemskerk nauwer betrekken op weg naar een IJmondiale visie op Cultuurbeleid. Dat heeft hij toegezegd tijdens de raadscommissievergadering woensdagavond.

Door Friso Bos - 18-1-2017, 22:47 (Update 18-1-2017, 22:47)

Net als Velsen en Beverwijk ontwikkelt ook Heemskerk een eigen visie op cultuur maar is het einddoel om tot een gezamenlijke regionale visie op cultuurbeleid te komen. Heemskerk heeft daarvoor het plan van aanpak ’Cultuur het creatieve hart van Heemskerk’ dat is opgesteld in mei 2015. Een maand later zou het presidium hebben besloten...