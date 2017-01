Winterweer: Sportief, maar koud rondje op de fiets

Foto Ronald Goedheer

HEEMSKERK - Menig amateurfotograaf trok er gisteren op uit om mooie plaatjes van het winterweer te maken.

Door Van onze verslaggever - 18-1-2017, 21:22 (Update 18-1-2017, 21:22)

De blauwe luchten en de rijp op de bomen en struiken leverden de ideale ingrediënten voor de kerstkaart komend jaar. Maar ook voor de outdoor-sportievelingen waren er genoeg uitdagingen in het winterlandschap, zoals hier bij de ingang van het Kraaienest in het Heemskerkse duingebied.

Schaatsers hadden wel pech: de ijzers konden niet ondergebonden worden omdat het ijs nog niet dik genoeg was. De openluchtijsbanen in deze regio zijn nog niet open. En gelet op de weersverwachtingen voor de rest van deze week, blijft het ook nog even bij dromen.