Lezing over ’De Wit in de vrachtrijderij’

Archieffoto Fred de Wit (links)

CASTRICUM - Ton Stuifbergen en Aad de Wit geven op zondag 22 januari in De Bakkerij een presentatie met als titel ’De Wit in de vrachtrijderij’. Onder dezelfde titel is van hun hand een artikel verschenen in het 39e jaarboek van de Werkgroep Oud-Castricum.

Door Joan Voormeer - 18-1-2017, 21:18 (Update 18-1-2017, 21:18)

De presentatie was eerder ook al bij boekhandel Laan, maar de belangstelling bleek zo groot dat nu een tweede presentatie is georganiseerd. In Castricum en omgeving is ‘Aad de Wit Verhuizingen’ een bekende naam. Datzelfde geldt in Haarlem voor ‘De Wit Haarlem Euromovers’. Beide ondernemingen zijn een voortzetting van een Castricumse ‘vrachtrijderij’ die in 1929 werd overgenomen door de broers Cor en Arie de Wit. Zij vestigden zich in dat jaar met hun ouders in Castricum.

De vrachtrijderij was in die tijd een opkomende bedrijfstak. Samen met ondernemende mensen wisten zij de bodedienst op Amsterdam uit te bouwen tot een bloeiend transportbedrijf. In 1956 gingen deze vier ondernemers uit elkaar, waarna ieder voor zich bouwde aan gezonde bedrijven in Castricum, Bakkum, Den Haag en Haarlem. De presentatie begint om14.30 uur, Dorpsstraat 30. De toegang is gratis.