’Beeld Unity verdwijnt uit Fort Veldhuis’

Foto Ronald Goedheer Johan Graas bij het beeld ’Unity’ van John Blakely.

HEEMSKERK - Het beeld Unity ter nagedachtenis aan in de Tweede Wereld Oorlog in Heemskerk omgekomen Engelse vliegers, zal niet langer in Fort Veldhuis blijven staan. Het college van b en w meldde afgelopen dinsdagmiddag dat kunstenaar John Blakely in november 2015 zijn teleurstelling heeft uitgesproken over de locatie. Ook heeft hij verzocht het beeld alsnog in het nieuwe gemeentehuis aan het Maerten van Heemskerckplein neer te zetten.

Door Friso Bos - 18-1-2017, 23:00 (Update 18-1-2017, 23:00)

Johan Graas van het Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis weet van niks. ,,Wat een vreemd verhaal’’,...