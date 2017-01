In de rij voor ’Judas’

Foto Ronald Goedheer Rachel de Wit en Hans Laan.

IJMOND - De kaft, de letterzetting, het papier en de schrijfstijl. Er zijn volgens Haagsman meerdere elementen die een boek aantrekkelijk maken voor de lezer. Maar mensen worden volgens hem ook enthousiast gemaakt om een bepaald boek te kopen. „Er is tegenwoordig grote belangstelling voor boeken. In programma’s als ’De Wereld Draait Door’ worden nieuwe exemplaren besproken en dat zorgt ervoor dat mensen het willen kopen. We worden weer enthousiast gemaakt om te lezen en dat zie ik als een winstpunt.”

Door Lotte Burger - 19-1-2017, 7:00 (Update 19-1-2017, 7:00)