Anti-fiets maatregelen bij station Beverwijk

Archieffoto Fietsers mogen gewoon blijven fietsen over het terrein Wijckerpoort.

VELSEN-NOORD - De gemeente Beverwijk neemt maatregelen om fietsers te ontmoedigen over de stoepen en door het voetgangersgebied bij het NS-station te rijden.

Door Pieter van Hove - 18-1-2017, 22:00 (Update 18-1-2017, 22:20)

Zo komen er verkeersborden en een hekwerk op het busstation met belijning. Ook wordt er meer gehandhaafd, staat in een brief aan het Wijkplatform Velsen-Noord.

Dat had vragen gestuurd over de fietsverbinding Wijckerpoort (het voormalige rangeerterrein) tussen Velsen-Noord en Beverwijk. Beverwijk voelde er aanvankelijk veel voor het fietspad - dat ooit is aangelegd als omleidingsroute voor fietsers bij de aanleg...