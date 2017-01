’Kerkbalans’ met toespraak gedeputeerde

UITGEEST - Gedeputeerde Jack van der Hoek houdt zaterdag om 12.45 uur een toespraak in de kerk van de Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot. Dit in verband met de landelijke actie Kerkbalans tot en met 5 februari.

Door Ton de Lange - 18-1-2017, 15:05 (Update 18-1-2017, 15:05)

Na de toespraak in het gebouw aan de Castricummerweg start de actie om 13 uur met het inluiden door de kerkklokken. Dat laatste gebeurt op meer dan 100 plaatsen in Nederland. Hiervoor zijn bekende mensen gevraagd om te vertellen over de waarde van de kerk en het belang van de actie Kerkbalans. Volgens Gerrit van Duijn van genoemde gemeente is het tevens bedoeld als ’mooie motivatie’ voor kerkleden én anderen in buurten, wijken of steden.

Bij de jaarlijkse ’Kerkbalans’ - sinds 1973 - wordt ingezameld voor onder meer het onderhoud van 4000 kerken in Nederland. De (dalende) opbrengst was in 2015 bij de PKN 179,6 miljoen euro. Het is de belangrijkste inkomstenbron, wekelijkse vieringen brengen weinig op. Zo komt de genoemde gemeente jaarlijks 10.000 euro tekort, meldde Van Duijn eerder in deze krant.