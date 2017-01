Auto over de kop in sloot bij Beverwijk

Foto DNP.NU Bekijk Fotoserie

BEVERWIJK - Een auto is dinsdagavond over de kop geslagen in een sloot terecht gekomen op de A9 bij Beverwijk.

Door Internetredactie - 17-1-2017, 20:58 (Update 17-1-2017, 21:08)

De bestuurder was na het ongeval aanspreekbaar. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk gebeurde in de richting van Alkmaar tussen Beverwijk-Oost en Beverwijk. De auto is door hulpdiensten uit de sloot gehaald.

Het verkeer ondervond hinder van het ongeluk. De rechterrijstrook was enige tijd dicht.