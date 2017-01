Avond over sport en diabetes

BEVERWIJK - Interfysio houdt op woensdag 25 januari een informatiebijeenkomst over sporten voor diabetici.

Door Van onze verslaggever - 17-1-2017, 22:30 (Update 17-1-2017, 22:30)

Diabetes is een aandoening waarbij het lichaam te weinig insuline aanmaakt. Dit zorgt ervoor dat de brandstof glucose niet of nauwelijks in de lichaamscellen kan doordringen. Voldoende bewegen is belangrijk in de bestrijding en preventie van diabetes, stelt Interfysio. Daarom ontwikkelde dit centrum een speciaal bewegingsprogramma voor diabetici. Hierbij werd samengewerkt met een groot aantal zorgverleners en specialisten op het gebied van Diabetes waaronder de Diabetes Vereniging Nederland.

De gratis informatieavond begint om 19.30 uur. Aanmelden is noodzakelijk en kan via info@interfysio.nl of 0251-292907. Interfysio is gevestigd aan Dellaertlaan 2 in Beverwijk.