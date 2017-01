Stank in IJmond komt uit Amsterdam

VELSEN - De stank die al de hele morgen in de IJmond hangt, is inderdaad afkomstig uit het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Door Susanne Moerkerk - 17-1-2017, 12:32 (Update 17-1-2017, 13:04)

Dat laat de Omgevingsdienst IJmond weten. ,,De geuren zijn ontstaan bij de stroomstoring in Amsterdam. ,,Rookgas en ontgeuringsinstallaties werkten daardoor niet waardoor de rook van een of meerdere bedrijven niet werd gereinigd’’, legt de woordvoerder van de omgevingsdienst uit. ,,De VRK (Veiligheidsregio Kennemerland, red.) heeft metingen verricht. Het meetnet geeft aan dat er geen te hoge concentraties gevaarlijke stoffen zijn aangetroffen. Er zijn geen afwijkende waarden.’’ De omgevingsdienst wil geen uitspraken doen over welk bedrijf of welke bedrijven de rook niet hebben kunnen reinigen en zo de stank hebben veroorzaakt.

Omgevingsdienst IJmond houdt een vinger aan de pols. ,,De wind draait nu iets, waardoor er uit bijvoorbeeld Assendelft nu klachten komen. Deze klachten kunnen gemeld worden bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Mensen met astma of luchtwegklachten kunnen extra klachten ervaren, zij kunnen zich melden bij de GGD.’’