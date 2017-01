Eerder menselijk bot aangetroffen op strand Heemskerk

HEEMSKERK - Afgelopen september is er ook al menselijk bot aangetroffen op het Heemskerker strand. Wandelaar Engel Zonneveld trof er een deel van een arm.

Door Friso Bos - 16-1-2017, 21:00 (Update 16-1-2017, 21:00)

,,Of het van de bovenarm of onderarm was weet ik niet precies’’, vertelt de Heemskerker. ,,We wandelden van Heemskerk naar Wijk aan Zee en vonden het bot op dezelfde plek als waar afgelopen zondagmiddag meer botten zijn aangetroffen. Ter hoogte van het wrak van de Vrijheit.’’

Daar trof Wijk aan Zeeër Ko de Boer een grote hoeveelheid botten...