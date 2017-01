Werkzaamheden Beverwijkse Breestraat van start

Foto Guusje Tromp Start werkzaamheden Breestraat.

BEVERWIJK - De werkzaamheden aan de Breestraat in Beverwijk zijn maandagochtend van start gegaan.

Door Guusje Tromp - 16-1-2017, 11:38 (Update 16-1-2017, 11:38)

De Breestraat is afgezet voor alle verkeer behalve voetgangers, fietsers en bevoorradend verkeer voor de winkels. Momenteel worden alle 79 bomen omgezaagd of weggehaald en de boomroosters worden verwijderd. 46 bomen binden een nieuwe bestemming. Zij worden herplant in de Laan van Meerestein, de Stan Kentonlaan in de Broekpolder en het Beneluxplantsoen.

Deze werkzaamheden duren een maand. Vanaf 13 februari gaan PWN en Stedin aan de slag onder de grond. Ze vervangen zowel de water- als de gasleidingen.

De opknapbeurt van de Breestraat kent in totaal vijf fases. Net voor Kerstmis moet de nieuwe Bree weer open zijn.