’Ik ben mijn badpak vergeten en trek niets uit’

Foto Heleen Vink De Vlaamse dichterer Maud Vanhauwaert in De Witte Brug: „De dood is een deadline die we makkelijk halen.”

CASTRICUM - De zesde editie van het North Sea Poetry behelsde een poëzie-spektakel dat zaterdagavond op, rond en in het water van zwembad De Witte Brug in Castricum plaatsvond. ’s Middags werd in drie uur tijd het klinisch ogende bad omgetoverd tot een sfeervol verlicht theater.

Door Heleen Vink - 15-1-2017, 23:00 (Update 15-1-2017, 23:00)

Howard Krol, dichter en bedenker van het evenement dat hij in 2012 voor het eerst organiseerde, bedacht ook voor deze editie een verrassende locatie, helemaal passend bij wat de organisatie wil uitstralen. „Bij mijn weten is...