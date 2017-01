Menselijk skelet op het strand van Heemskerk gevonden

HEEMSKERK - Ko de Boer uit Wijk aan Zee heeft zondagmiddag op het strand van Heemskerk, ter hoogte van het wrak van De Vrijheit, een menselijk skelet gevonden. Het hoofd ontbrak, evenals de armen. De botten lagen gedeeltelijk in het zand verstopt. Waarschijnlijk zijn ze met het stormachtige weer eind vorige week bloot komen te liggen.

Door Annemiek Jansen - 15-1-2017, 21:09 (Update 15-1-2017, 21:16)

De Wijk aan Zeeër die over het strand aan het wandelen was met zijn hond Storm, geloofde zijn ogen in eerste instantie niet, maar herkende toch...