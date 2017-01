Fikse stijging overslag Beverwijk

Foto Ronald Goedheer Dit schip in de Beverwijkse haven wordt bevoorraad met aardappels.

BEVERWIJK - De haven van Beverwijk zag in 2016 de overslag stijgen tot 700.000 ton (+133 procent). Deze gigantische toename is voornamelijk te danken aan een overslagtoename van slakzand.

Door Pieter van Hove - 15-1-2017, 22:00 (Update 15-1-2017, 22:00)

Dit is een restproduct bij het maken van staal in de fabrieken van Tata Steel. Bij cementproducent Enci wordt het gebruikt bij het maken van cement. Enci verwerkt echter niet alles. Daarom gaan grote hoeveelheden in natte en droge vorm per binnenvaartschip vanaf de kade van de Noordersluisweg naar de Beverwijkse haven De...